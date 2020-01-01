Проекты учащихся по физике

Жизнь человека наполнена различными звуками. Для нас звук играет огромную роль. Слух нельзя «выключить» по собственному желанию, на человека неизбежно действует шум окружающей среды. Мешает ли шум учиться или наоборот является звуковой разрядкой между «бесшумными» уроками? Какой уровень шума допустим в школе? Это вопросы, на которые мы решили ответить в ходе исследовательской работы.
Большинство рецептов приготовления каш или молочных супов начинаются словами: “молоко вскипятить…” или “довести молоко до кипения, всыпать крупу…”. Но все хозяйки знают, что процесс кипения молока всегда начинается неожиданно. Чуть замешкались и белая молочная пена бежит по плите, а запах горелого молока наполняет кухню.
В 2009 году был принят Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Важно, чтобы в реализации данной программы принял участие каждый гражданин страны.
Воздушная среда помещения оказывает постоянное воздействие на организм человека. До 80% резервных возможностей иммунной системы расходуется на иннактивацию пыли, попадающей в дыхательные пути и кровотоки. Со временем резервные возможности организма заканчиваются и происходит срыв, и как следствие - развитие заболеваний: аллергии, бессонницы, быстрой утомляемости, снижение работоспособности.
Данное исследование показало, при занятии дайвингом необходимо учитывать зависимость температуры и атмосферного давления от глубины погружений, а самое главное, важнейший принцип дайвинга – управление плавучестью: подбор грузов, создание обтекаемого комплекта снаряжения и верного контроля дыхания. Дайвер должен уметь плавно скользить в толще воды.
Статья в сборнике по материалам VI Межрегиональной (заочной) студенческой научно-практической конференции «Новый взляд», посвященной 50 – летию ОБПОУ «Железногорский ПК» на тему «Гелиоэнергетика – один из альтернативных источников энергии на Земле».
Техника электрических железных дорог за время их существования изменилась коренным образом, сохранился только принцип действия. Применяются три различные системы электрической тяги - постоянного тока, переменного тока, двойного питания, многосистемные. В данной работе рассмотрим электровозы с электрической тягой основанной на постоянном токе.
Электроподвижной состав (ЭПС) железных дорог являются важнейшей составной частью железнодорожного транспорта страны. Эффективность работы ЭПС во многом определяет и эффективность всей системы железнодорожного транспорта. Одним из показателей эффективности ЭПС является его надежность. Важнейшим элементом ЭПС являются его тяговые электродвигатели (ТЭД).
При использовании линз, поглощающих ультрафиолетовые лучи, машинист может без проблем видеть все объекты на дороге даже в самый солнечный день. К тому же, специалисты доказали, что поляризационные очки значительно повышают реакцию водителя. Солнечный свет может создавать помехи во время вождения. Это совершенно недопустимо, потому как отсутствие хорошей видимости небезопасно и нередко становится причиной травматизма.
Физика – одна из величайших и важнейших наук, изучаемых человеком. Ее наличие видно в любых сферах жизни. Не редко открытия в физике меняют историю. Поэтому великие ученые и их открытия, по прошествии лет все также интересны, значимы для людей. Их работы актуальны и по сей день.
Человек живет в мире звуков. Мы слышим голоса людей, шум леса, восхищаемся чудесными звуками, которые издают гитара, скрипка, баян, фортепиано.Несомненно, мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, вкладывают душу и опыт, накопленный годами, в свои творения. Физика и музыка тесно связаны.
Тема черных дыр является одной из актуальнейших тем современной астрономии, астрофизики и космологии, так как эти объекты помогают лучше понять устройство нашей Вселенной, с момента большого взрыва по настоящий день, а также позволят понять, что будет с нашей Вселенной.
Актуальность. Приближается летнее время, когда часто бывает гроза. Нужно знать правила безопасного поведения во время грозы.
Выбор темы. В данном исследовании я рассмотрела такие вопросы: Что такое гроза? Что такое молния? Какая бывает молния? Какую опасность она представляет? Как уберечься от удара молнии?
Работа посвящена изучению физических процессов и явлений в жизни кота. Практически исследованы механические характеристики кота: скорость, масса, температура, объем, плотность тела кота, вес, давление кота на опору, механическая работа и мощность. Работа имеет прикладной характер
У многих школьников ухудшилось зрение за 9 лет пребывания в школе. Уже в 10 классе многие учащиеся одели очки или носят линзы. Это явление очень заинтересовал и возникло очень много вопросов. На эти вопросы и попыталась ответить ученица 10 б класса Чежина Анастасия. Какие глазные заболевания существуют? Что происходит с нашими глазами? Почему упало зрение? Почему болят глаза? Что для этого необходимо делать.
Сегодня невозможно представить себе человека, который не пользуется мобильным телефоном. А ведь еще каких-то 25-30 лет назад это устройство было огромной роскошью. Мобильный телефон с широчайшим набором функций, красивым дизайном, малым весом.
Учёные установили, что на Земле становится всё теплее. Тают ледники на полюсах, огромные айсберги отрываются от полярных ледников. Если айсберги начнут таять, не приведёт ли это к поднятию уровня морей и океанов?
Практическое значение проекта заключается в том, что через самостоятельные исследования ученик лучше понимает и усваивает законы физики, т.е. у него формируются универсальные учебные действия, способность к саморазвитию путём активного поиска.