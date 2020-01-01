Проект "Поляризация света - защита глаз от слепящих огней прожекторов встречных электровозов" Проекты учащихся по физике | факультатив | статья При использовании линз, поглощающих ультрафиолетовые лучи, машинист может без проблем видеть все объекты на дороге даже в самый солнечный день. К тому же, специалисты доказали, что поляризационные очки значительно повышают реакцию водителя. Солнечный свет может создавать помехи во время вождения. Это совершенно недопустимо, потому как отсутствие хорошей видимости небезопасно и нередко становится причиной травматизма. №56086 | 24.08.2017 | ebkolzova | 0.3Mb 4850 1322 1