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Все материалы » Физика

Проекты учащихся по физике

Проектная деятельность на уроках физики по ФГОС. Готовые проекты и идеи для осуществления чего-то нового. Возможность формирования у учащихся стремления к любопытству.
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Категория Проекты учащихся по физике содержит материалов: 35
Страницы: 1 2 »
Исследовательская работа "Шумовой патруль"
Проекты учащихся по физике | статья
Жизнь человека наполнена различными звуками. Для нас звук играет огромную роль. Слух нельзя «выключить» по собственному желанию, на человека неизбежно действует шум окружающей среды. Мешает ли шум учиться или наоборот является звуковой разрядкой между «бесшумными» уроками? Какой уровень шума допустим в школе? Это вопросы, на которые мы решили ответить в ходе исследовательской работы.
№73209 | 14.02.2020 | NVBrend | 5.0Mb
1363
172
3
Исследовательская работа "А у вас молоко убежало..."
Проекты учащихся по физике | презентация, статья
Большинство рецептов приготовления каш или молочных супов начинаются словами: “молоко вскипятить…” или “довести молоко до кипения, всыпать крупу…”. Но все хозяйки знают, что процесс кипения молока всегда начинается неожиданно. Чуть замешкались и белая молочная пена бежит по плите, а запах горелого молока наполняет кухню.
№73118 | 08.02.2020 | NVBrend | 13.5Mb
1282
150
2
Проект по теме «Пути сбережения электроэнергии в школьной столовой»
Проекты учащихся по физике | статья
В 2009 году был принят Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Важно, чтобы в реализации данной программы принял участие каждый гражданин страны.
№65622 | 23.09.2018 | alabki | 0.2Mb
11636
2056
0
Проект по теме «Причины возникновения пыли»
Проекты учащихся по физике | презентация, статья
Воздушная среда помещения оказывает постоянное воздействие на организм человека. До 80% резервных возможностей иммунной системы расходуется на иннактивацию пыли, попадающей в дыхательные пути и кровотоки. Со временем резервные возможности организма заканчиваются и происходит срыв, и как следствие - развитие заболеваний: аллергии, бессонницы, быстрой утомляемости, снижение работоспособности.
№65621 | 23.09.2018 | alabki | 0.3Mb
12974
2111
0
Проект по теме «Определение оптимальных условий для занятия дайвингом»
Проекты учащихся по физике | факультатив | статья
Данное исследование показало, при занятии дайвингом необходимо учитывать зависимость температуры и атмосферного давления от глубины погружений, а самое главное, важнейший принцип дайвинга – управление плавучестью: подбор грузов, создание обтекаемого комплекта снаряжения и верного контроля дыхания. Дайвер должен уметь плавно скользить в толще воды.
№65613 | 22.09.2018 | alabki | 0.8Mb
2576
303
0
Статья "Гелиоэнергетика – один из альтернативных источников энергии на Земле"
Проекты учащихся по физике | статья
Статья в сборнике по материалам VI Межрегиональной (заочной) студенческой научно-практической конференции «Новый взляд», посвященной 50 – летию ОБПОУ «Железногорский ПК» на тему «Гелиоэнергетика – один из альтернативных источников энергии на Земле».
№59224 | 05.12.2017 | erpulevaelen | 18Kb
5766
1618
0
Проект "Закон Ома и электрическая цепь электровоза"
Проекты учащихся по физике
Техника электрических железных дорог за время их существования изменилась коренным образом, сохранился только принцип действия. Применяются три различные системы электрической тяги - постоянного тока, переменного тока, двойного питания, многосистемные. В данной работе рассмотрим электровозы с электрической тягой основанной на постоянном токе.
№56085 | 29.08.2017 | ebkolzova | 0.1Mb
8466
2423
1
Проект "Закон Ампера и тяговый двигатель"
Проекты учащихся по физике | факультатив | статья
Электроподвижной состав (ЭПС) железных дорог являются важнейшей составной частью железнодорожного транспорта страны. Эффективность работы ЭПС во многом определяет и эффективность всей системы железнодорожного транспорта. Одним из показателей эффективности ЭПС является его надежность. Важнейшим элементом ЭПС являются его тяговые электродвигатели (ТЭД).
№56084 | 29.08.2017 | ebkolzova | 0.5Mb
5612
1516
0
Проект "Поляризация света - защита глаз от слепящих огней прожекторов встречных электровозов"
Проекты учащихся по физике | факультатив | статья
При использовании линз, поглощающих ультрафиолетовые лучи, машинист может без проблем видеть все объекты на дороге даже в самый солнечный день. К тому же, специалисты доказали, что поляризационные очки значительно повышают реакцию водителя. Солнечный свет может создавать помехи во время вождения. Это совершенно недопустимо, потому как отсутствие хорошей видимости небезопасно и нередко становится причиной травматизма.
№56086 | 24.08.2017 | ebkolzova | 0.3Mb
4850
1322
1
Проект "Величайшие открытия физики"
Проекты учащихся по физике | факультатив | статья
Физика – одна из величайших и важнейших наук, изучаемых человеком. Ее наличие видно в любых сферах жизни. Не редко открытия в физике меняют историю. Поэтому великие ученые и их открытия, по прошествии лет все также интересны, значимы для людей. Их работы актуальны и по сей день.
№56087 | 24.08.2017 | ebkolzova | 0.5Mb
11692
3482
0
Проект "Физика и музыка"
Проекты учащихся по физике | факультатив | статья
Человек живет в мире звуков. Мы слышим голоса людей, шум леса, восхищаемся чудесными звуками, которые издают гитара, скрипка, баян, фортепиано.Несомненно, мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, вкладывают душу и опыт, накопленный годами, в свои творения. Физика и музыка тесно связаны.
№56082 | 24.08.2017 | ebkolzova | 0.5Mb
12068
4007
1
Проект "Чёрные дыры"
Проекты учащихся по физике | факультатив | статья
Тема черных дыр является одной из актуальнейших тем современной астрономии, астрофизики и космологии, так как эти объекты помогают лучше понять устройство нашей Вселенной, с момента большого взрыва по настоящий день, а также позволят понять, что будет с нашей Вселенной.
№56081 | 24.08.2017 | ebkolzova | 0.3Mb
7664
2282
0
Проект "Красивое, но страшное явление гроза"
Проекты учащихся по физике | повторение, систематизация, факультатив | конспект
Актуальность. Приближается летнее время, когда часто бывает гроза. Нужно знать правила безопасного поведения во время грозы. Выбор темы. В данном исследовании я рассмотрела такие вопросы: Что такое гроза? Что такое молния? Какая бывает молния? Какую опасность она представляет? Как уберечься от удара молнии?
№53056 | 29.03.2017 | kuvatan | 0.9Mb
8470
2798
0
Кот Мотя как объект физических исследований
Проекты учащихся по физике | повторение, систематизация | сценарий
Работа посвящена изучению физических процессов и явлений в жизни кота. Практически исследованы механические характеристики кота: скорость, масса, температура, объем, плотность тела кота, вес, давление кота на опору, механическая работа и мощность. Работа имеет прикладной характер
№36480 | 01.12.2015 | севрюга | 6.0Mb
10311
2599
3
Семейные династии
Проекты учащихся по физике
Работа учениц 8 класса по изучению династий физиков. Это информационный проект.
№31003 | 05.06.2015 | 89172111638 | 77.3Kb
5801
993
2
Исследование неньютоновской жидкости
Проекты учащихся по физике | факультатив | презентация, конспект
Исследование некоторых свойств неньютоновской жидкости. Определение плотности жидкости. Определение поверхностного натяжения жидкости. Определение времени заморозки и изучение текучести.
№29198 | 08.04.2015 | gredasova | 13.1Kb
16119
5043
7
Исследовательская работа "Взгляд на зрение с точки зрения физики"
Проекты учащихся по физике | конспект
У многих школьников ухудшилось зрение за 9 лет пребывания в школе. Уже в 10 классе многие учащиеся одели очки или носят линзы. Это явление очень заинтересовал и возникло очень много вопросов. На эти вопросы и попыталась ответить ученица 10 б класса Чежина Анастасия. Какие глазные заболевания существуют? Что происходит с нашими глазами? Почему упало зрение? Почему болят глаза? Что для этого необходимо делать.
№29182 | 01.04.2015 | sveta-vika04 | 2.3Mb
14060
5165
7
Мобильный телефон
Проекты учащихся по физике | статья
Сегодня невозможно представить себе человека, который не пользуется мобильным телефоном. А ведь еще каких-то 25-30 лет назад это устройство было огромной роскошью. Мобильный телефон с широчайшим набором функций, красивым дизайном, малым весом.
№27333 | 17.02.2015 | WD | 293.5Kb
13577
4378
6
Исследовательский мини-проект "Нам грозит потоп?"
Проекты учащихся по физике | факультатив | видео, статья
Учёные установили, что на Земле становится всё теплее. Тают ледники на полюсах, огромные айсберги отрываются от полярных ледников. Если айсберги начнут таять, не приведёт ли это к поднятию уровня морей и океанов?
№25347 | 09.01.2015 | Tanechka | 3.5Mb
6614
1272
7
Мини-проект "Зависимость скорости испарения от рода жидкости"
Проекты учащихся по физике | проверка знаний, повторение, систематизация, факультатив | презентация
Практическое значение проекта заключается в том, что через самостоятельные исследования ученик лучше понимает и усваивает законы физики, т.е. у него формируются универсальные учебные действия, способность к саморазвитию путём активного поиска.
№25302 | 08.01.2015 | Tanechka | 5.9Mb
8570
1908
3
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