Подготовка к ВПР. Рабочий лист №13 «Тригонометрические функции» Математика 8 класс | повторение, систематизация Данную работу можно применить и при обучении по любым учебникам. Для доведения умений учащихся до автоматизма необходимо иметь несколько видов самостоятельных работ. Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по вычислению тригонометрических функций для подготовки к ВПР по математике. №73842 | 28.03.2020 | МАГ | 58Kb 176 8 3