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Все материалы » Математика

Математика 8 класс

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Категория Математика 8 класс содержит материалов: 463
Страницы: 1 2 3 ... 23 24 »
Решение задач по теме "Площадь"
Математика 8 класс | повторение, систематизация | презентация
Цель данной работы: в наглядной форме провести урок решения задач на применение формул площадей геометрических фигур. В данной работе есть формулы площадей и задания для работы работы учащихся. Всего в работе 22 слайда с задачами. Переход к следующему слайду осуществляется по щелчку.
№73997 | 05.04.2020 | МАГ | 1.2Mb
159
35
2
Рабочий лист №20 по теме "Квадратные уравнения" (сократить дробь)
Математика 8 класс | проверка знаний | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
№73947 | 03.04.2020 | МАГ | 0.6Mb
128
30
2
Рабочий лист №19 по теме "Квадратные уравнения" (разложение квадратного трёхчлена)
Математика 8 класс | проверка знаний | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
№73946 | 03.04.2020 | МАГ | 0.6Mb
130
31
0
Подготовка к ВПР. Рабочий лист №2(2) "Решение уравнений"
Математика 8 класс | повторение, систематизация | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по решению УРАВНЕНИЙ по демоверсии 2020 года для подготовки к ВПР по математике.
№73925 | 03.04.2020 | МАГ | 58Kb
41
7
0
Разложение квадратного трёхчлена на множители
Математика 8 класс | урок нов. материал | презентация, статья
Цель данной работы: в наглядной форме провести урок нового материала. В данной работе есть теоретический материал и задания как для работы с классом, так и для самостоятельной работы учащихся. Презентацию можно использовать и для дистанционного (самостоятельного) изучения учащимися.
№73922 | 01.04.2020 | МАГ | 1.6Mb
213
45
0
Рабочий лист №18 по теме "Квадратные уравнения" (сводящиеся к квадратным)
Математика 8 класс | проверка знаний | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
№73863 | 30.03.2020 | МАГ | 0.6Mb
228
67
0
Рабочий лист №17 по теме "Квадратные уравнения" (сводящиеся к квадратным)
Математика 8 класс | проверка знаний | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
№73862 | 30.03.2020 | МАГ | 0.6Mb
208
73
0
Подготовка к ВПР. Рабочий лист №14 «Тригонометрические функции»
Математика 8 класс | повторение, систематизация | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по вычислению тригонометрических функций для подготовки к ВПР по математике. К заданиям приведены ответы для быстрой проверки или самопроверки.
№73843 | 28.03.2020 | МАГ | 63Kb
220
17
2
Подготовка к ВПР. Рабочий лист №13 «Тригонометрические функции»
Математика 8 класс | повторение, систематизация
Данную работу можно применить и при обучении по любым учебникам. Для доведения умений учащихся до автоматизма необходимо иметь несколько видов самостоятельных работ. Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по вычислению тригонометрических функций для подготовки к ВПР по математике.
№73842 | 28.03.2020 | МАГ | 58Kb
176
8
3
Подготовка к контрольной работе №5 по алгебре "Квадратные уравнения. Теорема Виета"
Математика 8 класс | повторение, систематизация | презентация
Работа предназначена для учащихся 8 класса обучающихся по учебнику А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира «Алгебра» для общеобразовательных организаций, но можно применить и при обучении по другим УМК.
№73770 | 23.03.2020 | МАГ | 1.6Mb
281
29
2
Игра по теме "Квадратные уравнения"
Математика 8 класс | повторение, систематизация | презентация
Цель данной работы: в нетрадиционной игровой форме провести систематизацию и закрепление умений учащихся по пройденной теме "Квадратные уравнения", развития сообразительности и интереса к изучению математики. Всего в работе 24 задания.
№73735 | 21.03.2020 | МАГ | 1.4Mb
215
53
0
Математические диктанты по теме "Квадратные уравнения"
Математика 8 класс | проверка знаний | презентация
Цель данной работы: в наглядной форме провести проверку знаний учащихся по теме «Квадратные уравнения». Данная работа состоит из 10 математических диктантов по 10 заданий в каждом диктанте.
№73733 | 21.03.2020 | МАГ | 11.1Mb
209
57
0
Самостоятельные работы по теме "Квадратные уравнения"
Математика 8 класс | проверка знаний | презентация
Цель данной работы: в наглядной форме провести проверку знаний учащихся по теме «Квадратные уравнения». Содержание: 2 самостоятельные работы на виды квадратных уравнений; 2 - на решение неполных квадратных уравнений; 3- на решение полных квадратных уравнений; 2 - на решение уравнений, сводящихся к квадратным.
№73734 | 21.03.2020 | МАГ | 0.9Mb
307
64
0
Презентация по теме "Всё о квадратных уравнениях"
Математика 8 класс | урок нов. материал | презентация, конспект
Цель данной работы: в наглядной форме провести урок нового материала. В данной работе есть теоретический материал и задания как для работы с классом, так и для самостоятельной работы учащихся. Презентацию можно по частям использовать при изучении нового материала
№73732 | 21.03.2020 | МАГ | 3.5Mb
197
51
0
Рабочий лист № 16 по теме "Квадратные уравнения"
Математика 8 класс | проверка знаний | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
№73731 | 21.03.2020 | МАГ | 0.6Mb
203
63
0
Подготовка к ВПР. Рабочий лист №12 «Тригонометрические функции»
Математика 8 класс | проверка знаний, повторение, систематизация | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по нахождению тригонометрических функций острого угла прямоугольного треугольника для подготовки к ВПР по математике.
№73701 | 19.03.2020 | МАГ | 0.1Mb
295
70
0
Подготовка к ВПР. Рабочий лист №11 «Найти тангенс угла»
Математика 8 класс | проверка знаний, повторение, систематизация, факультатив | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по умению находить тангенс острого угла по демоверсии 2020 года для подготовки к ВПР по математике.
№73700 | 19.03.2020 | МАГ | 0.3Mb
202
62
0
Подготовка к ВПР. Рабочий лист №10 «Геометрические задачи»
Математика 8 класс | проверка знаний, повторение, систематизация | конспект
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по решению геометрических заданий по демоверсии 2020 года для подготовки к ВПР по математике.
№73699 | 19.03.2020 | МАГ | 74Kb
381
82
0
Подготовка к контрольной работе №5 по геометрии "Тригонометрические функции острого угла прямоуголь"
Математика 8 класс | повторение, систематизация | презентация
Цель данной работы: в наглядной форме провести урок подготовки к контрольной работе по теме "Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников".
№73693 | 16.03.2020 | МАГ | 0.2Mb
588
58
0
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника
Математика 8 класс | урок нов. материал | презентация
Цель данной работы: в наглядной форме провести урок нового материала. Презентацию можно по частям использовать при изучении нового материала, а можно применить и в 9 классе при организации итогового повторения.
№73666 | 15.03.2020 | МАГ | 1.0Mb
408
83
0
1-20 21-40 41-60 ... 441-460 461-463


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