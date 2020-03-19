Математика 8 класс

Цель данной работы: в наглядной форме провести урок решения задач на применение формул площадей геометрических фигур. В данной работе есть формулы площадей и задания для работы работы учащихся. Всего в работе 22 слайда с задачами. Переход к следующему слайду осуществляется по щелчку.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по решению УРАВНЕНИЙ по демоверсии 2020 года для подготовки к ВПР по математике.
Цель данной работы: в наглядной форме провести урок нового материала. В данной работе есть теоретический материал и задания как для работы с классом, так и для самостоятельной работы учащихся. Презентацию можно использовать и для дистанционного (самостоятельного) изучения учащимися.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по вычислению тригонометрических функций для подготовки к ВПР по математике. К заданиям приведены ответы для быстрой проверки или самопроверки.
Данную работу можно применить и при обучении по любым учебникам. Для доведения умений учащихся до автоматизма необходимо иметь несколько видов самостоятельных работ. Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по вычислению тригонометрических функций для подготовки к ВПР по математике.
Работа предназначена для учащихся 8 класса обучающихся по учебнику А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира «Алгебра» для общеобразовательных организаций, но можно применить и при обучении по другим УМК.
Цель данной работы: в нетрадиционной игровой форме провести систематизацию и закрепление умений учащихся по пройденной теме "Квадратные уравнения", развития сообразительности и интереса к изучению математики. Всего в работе 24 задания.
Цель данной работы: в наглядной форме провести проверку знаний учащихся по теме «Квадратные уравнения». Содержание: 2 самостоятельные работы на виды квадратных уравнений; 2 - на решение неполных квадратных уравнений; 3- на решение полных квадратных уравнений; 2 - на решение уравнений, сводящихся к квадратным.
Цель данной работы: в наглядной форме провести урок нового материала. В данной работе есть теоретический материал и задания как для работы с классом, так и для самостоятельной работы учащихся. Презентацию можно по частям использовать при изучении нового материала
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по теме "Квадратные уравнения". Работу так же можно применить и при организации итогового повторения в 9 классе при подготовке к ОГЭ.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по нахождению тригонометрических функций острого угла прямоугольного треугольника для подготовки к ВПР по математике.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по умению находить тангенс острого угла по демоверсии 2020 года для подготовки к ВПР по математике.
Данная работа предполагает, что учащиеся работают непосредственно на Рабочем листе для систематизации и закрепления умений по решению геометрических заданий по демоверсии 2020 года для подготовки к ВПР по математике.
Цель данной работы: в наглядной форме провести урок нового материала. Презентацию можно по частям использовать при изучении нового материала, а можно применить и в 9 классе при организации итогового повторения.